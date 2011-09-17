Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
33'
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
67
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
59
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
83
-
Осман
Леон Осман
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Невилл
Фил Невилл
-
Дренте
Ройстон Дренте
-
Баркли
Росс Баркли
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Родригес
Адриан Лопес Родригес
90
-
ван Анхольт
Патрик ван Анхольт
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Гомес
Жорди Гомес
71
-
Уотсон
Бен Уотсон
90
-
Родальега
Уго Родальега
90
-
Мозес
Виктор Мозес
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
31'
90
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Крусат
Альберт Крусат
-
Мэлони
Шон Мэлони
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
Томас
Хэндри Томас
-
Сэммон
Конор Сэммон