Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Сальгадо
Мичел Сальгадо
18
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Лоу
Джейсон Лоу
90
-
Формика
Мауро Формика
65
-
Рочина
Рубен Рочина
56
-
Айегбени
Якубу Айегбени
25'
60'
90
Запасные
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Грант Хэнли
-
Ольссон
Мартин Ольссон
-
Грелла
Винченцо Грелла
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Робертс
Джейсон Робертс
Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Сантос
Андре Сантос
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Санья
Бакари Санья
54
-
Аршавин
Андрей Аршавин
64
-
Сонг
Александр Сонг
75
-
Артета
Микель Артета
34'
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
11'
90
-
ван Перси
Робин ван Перси
90
Запасные
-
Фабиански
Лукаш Фабиански
-
Гиббс
Киран Гиббс
-
Джуру
Йохан Джуру
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
Шамах
Маруан Шамах