Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Траоре
Арман Траоре
51
-
Янг
Люк Янг
90
-
Бартон
Джоуи Бартон
90
-
Форлин
Алехандро Форлин
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
88
-
Дерри
Шон Дерри
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
90
-
Ботройд
Джей Ботройд
80
Запасные
-
Мерфи
Брайн Мерфи
-
Коннолли
Мэттью Коннолли
-
Холл
Фитц Холл
-
Смит
Томми Смит
-
Панчеон
Джейсон Панчеон
-
Бузаки
Акош Бузаки
-
Кэмпбелл
Дадли Кэмпбелл
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
-
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Тиоте
Шейк Тиоте
90
-
Обертан
Габриэль Обертан
88
-
Бест
Леон Бест
82
-
Амеоби
Шола Амеоби
64
Запасные
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Гатри
Дэнни Гатри
-
Марво
Сильвен Марво
-
Амеоби
Сэм Амеоби
-
Ба
Демба Ба
-
Левенкрандс
Петер Левенкрандс