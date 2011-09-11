Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
80
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
20
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Руис
Брайан Руис
45
-
Замора
Бобби Замора
38'
90
Запасные
-
Геков
Марцел Геков
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Келли
Стефен Келли
-
Грыгера
Зденек Грыгера
-
Дембеле
Мусса Дембеле
-
Касами
Пайтим Касами
-
Джонсон
Энди Джонсон
Блэкберн
мин
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
90
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Самба
Кристофер Самба
45
-
Данн
Скотт Данн
90
-
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
-
Данн
Дэвид Данн
52
-
Рочина
Рубен Рочина
32'
71
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Формика
Мауро Формика
90
Запасные
-
Банн
Марк Банн
-
Ольссон
Мартин Ольссон
-
Вукчевич
Симон Вукчевич
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Лоу
Джейсон Лоу
-
Робертс
Джейсон Робертс
-
Айегбени
Якубу Айегбени