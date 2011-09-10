Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
69'
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
81
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
72
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
84
-
Осман
Леон Осман
19'
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Невилл
Фил Невилл
-
Дренте
Ройстон Дренте
-
Баркли
Росс Баркли
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси
Астон Вилла
мин
-
Гивен
Шей Гивен
90
-
Уорнок
Стивен Уорнок
90
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
-
Данн
Ричард Данн
90
-
Хаттон
Алан Хаттон
90
-
Петров
Стилян Петров
63'
90
-
Делф
Фабиан Делф
80
-
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
73
-
Бент
Даррен Бент
90
-
Хески
Эмил Хески
17
-
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
84'
90
Запасные
-
Гьюзан
Брэд Гьюзан
-
Кларк
Киран Кларк
-
Херд
Крис Херд
-
Беннэн
Бэрри Беннэн
-
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
-
Айрленд
Стивен Айрленд
-
Дельфунесо
Натан Дельфунесо