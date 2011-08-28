Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Шори
Никки Шори
90
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
90
-
Шарнер
Пауль Шарнер
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Рид
Стивен Рид
90
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
80
-
Брант
Крис Брант
66
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Тчои
Сомен Тчои
77
-
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
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Фулоп
Мартон Фулоп
-
Доусон
Крейг Доусон
-
Джонс
Билли Джонс
-
Томас
Джером Томас
-
Дорранс
Грэм Дорранс
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
-
Кокс
Саймон Кокс
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
37
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
67
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
75
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
-
Соарес
Том Соарес
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
-
Пью
Дэнни Пью
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон