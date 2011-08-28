Тоттенхэм
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Кабуль
Юнес Кабуль
68'
90
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Кранчар
Нико Кранчар
47
-
Леннон
Аарон Леннон
53
-
Модрич
Лука Модрич
66
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Кудичини
Карло Кудичини
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
-
Уокер
Кайл Уокер
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
-
Дефо
Джермейн Дефо
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
63
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Насри
Самир Насри
90
-
Джеко
Эдин Джеко
34'
41'
55'
90'
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
60'
74
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Савич
Стефан Савич
-
Ричардс
Майка Ричардс
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Джонсон
Адам Джонсон
-
Тевес
Карлос Тевес