Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
35
-
Данн
Дэвид Данн
35
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
-
Робертс
Джейсон Робертс
72
Запасные
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
-
Банн
Марк Банн
-
Хэнли
Грант Хэнли
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Лоу
Джейсон Лоу
-
Формика
Мауро Формика
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
85
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Артета
Микель Артета
90'
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Баркли
Росс Баркли
54
-
Осман
Леон Осман
62
-
Аничебе
Виктор Аничебе
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хибберт
Тони Хибберт
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Бакстер
Джозе Бакстер
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
-
Бэкфорд
Джермейн Бэкфорд