Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
75
-
Агустьен
Кеми Агустьен
90
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
74
-
Синклейр
Скотт Синклейр
90
-
Дайер
Натан Дайер
90
-
Грэм
Дэнни Грэм
83
Запасные
-
да Силва Морейра
Жозе Филипе да Силва Морейра
-
Тейт
Алан Тейт
-
Говер
Марк Говер
-
Добби
Стивен Добби
-
Аллен
Джо Аллен
-
Мур
Люк Мур
-
Лита
Лерой Лита
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Алькарас
Антолин Алькарас
37
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
64
-
Гомес
Жорди Гомес
90
-
Уотсон
Бен Уотсон
90
-
Диаме
Мухамед Диаме
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
70
-
Мозес
Виктор Мозес
90
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Стам
Ронни Стам
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
Томас
Хэндри Томас
-
Родальега
Уго Родальега
-
Сэммон
Конор Сэммон