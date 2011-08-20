Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
74
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
55
-
Баркли
Росс Баркли
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Бэкфорд
Джермейн Бэкфорд
64
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хибберт
Тони Хибберт
-
Артета
Микель Артета
-
Феллайни
Маруан Феллайни
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
-
Саа
Луи Саа
-
Аничебе
Виктор Аничебе
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Агьеманг
Патрик Агьеманг
57
-
Кенни
Пэдди Кенни
90
-
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
-
Холл
Фитц Холл
90
-
Коннолли
Мэттью Коннолли
90
-
Орр
Брэдли Орр
90
-
Дайер
Кирон Дайер
90
-
Бузаки
Акош Бузаки
90
-
Форлин
Алехандро Форлин
90
-
Смит
Томми Смит
31'
66
-
Таарабт
Адель Таарабт
90
Запасные
-
Эфрейм
Хоган Эфрейм
-
Пероне
Бруно Пероне
-
Моен
Петтер-Вааган Моен
-
Мерфи
Брайн Мерфи
-
Горкшс
Каспарс Горкшс
-
Ботройд
Джей Ботройд