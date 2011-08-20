Астон Вилла
мин
-
Гивен
Шей Гивен
90
-
Уорнок
Стивен Уорнок
90
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
-
Данн
Ричард Данн
90
-
Янг
Люк Янг
56
-
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
-
Делф
Фабиан Делф
90
-
Петров
Стилян Петров
90
-
Бент
Даррен Бент
68'
90
-
Хески
Эмил Хески
25'
66
-
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
12'
46
Запасные
-
Гьюзан
Брэд Гьюзан
-
Кларк
Киран Кларк
-
Беннэн
Бэрри Беннэн
-
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
-
Айрленд
Стивен Айрленд
-
Макун
Жан Макун
-
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Блэкберн
мин
-
Гудвилли
Дэвид Гудвилли
90
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Нельсен
Райан Нельсен
90
-
Хэнли
Грант Хэнли
90
-
Ольссон
Мартин Ольссон
90
-
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Данн
Дэвид Данн
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
52'
75
-
Робертс
Джейсон Робертс
75
Запасные
-
Рибейро
Бруно Рибейро
-
Банн
Марк Банн
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Рочина
Рубен Рочина
-
Лоу
Джейсон Лоу
-
Формика
Мауро Формика
-
Блекмэн
Ник Блекмэн