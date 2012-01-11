Тоттенхэм
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
63'
90
-
Кабуль
Юнес Кабуль
90
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Модрич
Лука Модрич
90
-
Ливермор
Джейк Ливермор
90
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
-
Леннон
Аарон Леннон
35'
78
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
87
Запасные
-
Кудичини
Карло Кудичини
-
Роуз
Дэнни Роуз
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
-
Кранчар
Нико Кранчар
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
-
Дефо
Джермейн Дефо
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
60
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
82
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Донован
Лэндон Донован
90
-
Аничебе
Виктор Аничебе
68
-
Саа
Луи Саа
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Дренте
Ройстон Дренте
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
МакФадден
Джеймс МакФадден
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
-
Стракуалурси
Денис Стракуалурси