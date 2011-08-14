Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
64
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Делап
Рори Делап
72
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
87
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
-
Пью
Дэнни Пью
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Диао
Салиф Диао
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Диас да Коста
Алекс Диас да Коста
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Малуда
Флоран Малуда
67
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Калу
Саломон Калу
76
-
Торрес
Фернандо Торрес
88
Запасные
-
Илариу
Энрике Илариу
-
Иванович
Бранислав Иванович
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
МакИкран
Джошуа МакИкран
-
Дрогба
Дидье Дрогба
-
Анелька
Николя Анелька