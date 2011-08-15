Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Компани
Венсан Компани
90
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Ричардс
Майка Ричардс
90
-
Сильва
Давид Сильва
67'
77
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
58
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Туре
Яя Туре
90
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Бэрри
Гарет Бэрри
90
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Джонсон
Адам Джонсон
70
-
Джеко
Эдин Джеко
57'
90
Запасные
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Тэйлор
Стюарт Тэйлор
-
Коларов
Александар Коларов
-
Савич
Стефан Савич
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Агуэро
Серхио Агуэро
-
Балотелли
Марио Балотелли
Суонси
мин
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Ворм
Михел Ворм
90
-
Тейт
Алан Тейт
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Синклейр
Скотт Синклейр
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
61
-
Агустьен
Кеми Агустьен
90
-
Добби
Стивен Добби
62
-
Дайер
Натан Дайер
76
-
Грэм
Дэнни Грэм
90
Запасные
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да Силва Морейра
Жозе Филипе да Силва Морейра
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Орланди
Андреа Орланди
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
Говер
Марк Говер
-
Аллен
Джо Аллен
-
Мур
Люк Мур
-
Лита
Лерой Лита