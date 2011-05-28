Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Алвес
Дани Алвес
88
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Вилья
Давид Вилья
69'
86
-
Месси
Лионель Месси
54'
90
-
Педро
Педро
27'
90
Запасные
-
Ойер
Ойер
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Кркич
Боян Кркич
Манчестер Юнайтед
мин
-
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Видич
Неманья Видич
90
-
Фабио Перейра
Фабио
69
-
Пак
Джи-Сун Пак
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
77
-
Гиггз
Райан Гиггз
90
-
Руни
Уэйн Руни
34'
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
-
Хавьер
Чичарито
90
Запасные
-
Кушчак
Томаш Кушчак
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
Скоулз
Пол Скоулз
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
-
Флетчер
Даррен Флетчер
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
-
Оуэн
Майкл Оуэн