Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Сарпей
Ханс Сарпей
72
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
-
Матип
Жоэль Матип
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
52
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
80
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
90
Запасные
-
Карими
Али Карими
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
Плестан
Николя Плестан
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
Клюге
Пеер Клюге
-
Харистеас
Ангелос Харистеас
Манчестер Юнайтед
мин
-
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Видич
Неманья Видич
90
-
Фабио Перейра
Фабио
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
74
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Гиггз
Райан Гиггз
66'
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
-
Руни
Уэйн Руни
69'
80
-
Хавьер
Чичарито
74
Запасные
-
Кушчак
Томаш Кушчак
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
Эванс
Джонни Эванс
-
Рафаэл
Рафаэл
-
Скоулз
Пол Скоулз
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья