ПСВ
мин
-
Исакссон
Андреас Исакссон
90
-
Тамата
Абель Тамата
72
-
Марсело Антонио
Марсело
73
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
-
Манолев
Станислав Манолев
85
-
Джуджак
Балаж Джуджак
18'
90
-
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
90
-
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
-
Баккал
Отман Баккал
90
-
Лабиад
Закария Лабиад
90
-
Ленс
Джермейн Ленс
26'
90
Запасные
-
Рамос
Кассио Рамос
-
Вуйтенс
Дрис Вуйтенс
-
Марцо
Стефано Марцо
-
Вукович
Ягош Вукович
-
Зефуйк
Женеро Зефуйк
-
Нейланд
Стефан Нейланд
-
Берг
Маркус Берг
Бенфика
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
-
Жардел Нивалдо
Жардел
90
-
Да Силва
Андерсон Луис Да Силва
45'
90
-
Перейра
Макси Перейра
90
-
Гайтан
Николас Гайтан
79
-
Пейшоту
Сезар Пейшоту
90
-
Франсиско
Хави Гарсия
90
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
19
-
Кардосо
Оскар Кардосо
63'
90
-
Савиола
Хавьер Савиола
68
Запасные
-
Сезар
Жулио Сезар
-
Мартинш
Карлуш Мартинш
-
Сантос
Аиртон Сантос
-
Аймар
Пабло Аймар
-
Хара
Франко Хара
-
Кардек
Алан Кардек