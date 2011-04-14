Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
46
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
69
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
46
-
Дзюба
Артем Дзюба
52'
90
Запасные
-
Беленов
Александр Беленов
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Обухов
Владимир Обухов
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
-
Озобич
Филип Озобич
-
Ари
Ари
Порту
мин
-
Арруда
Элтон Арруда
90
-
Перейра
Альваро Перейра
90
-
Отаменди
Николас Отаменди
90
-
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
90
-
Фусиле
Хорхе Фусиле
26
-
Моутинью
Жоао Моутинью
46
-
Фернандо
Фернандо
90
-
Гуарин
Фреди Гуарин
47'
90
-
Родригес
Кристиан Родригес
45'
90
-
Фалькао
Радамель Фалькао
54'
73
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
28'
90
Запасные
-
Пимпарель
Антонио Пимпарель
-
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
-
Роке
Майкон Перейра Роке
-
Микаэл
Рубен Микаэл
-
Родригес
Хамес Родригес
-
Диас
Жозеф де Соуза Диас
-
Варела
Сильвестр Варела