Бенфика
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
-
Жардел Нивалдо
Жардел
90
-
Да Силва
Андерсон Луис Да Силва
90
-
Перейра
Макси Перейра
90
-
Гайтан
Николас Гайтан
77
-
Франсиско
Хави Гарсия
90
-
Аймар
Пабло Аймар
38'
78
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
45'
52'
90
-
Кардосо
Оскар Кардосо
90
-
Савиола
Хавьер Савиола
90'
90
Запасные
-
Сезар
Жулио Сезар
-
Пейшоту
Сезар Пейшоту
-
Сидней
Сидней
-
Филипе
Луиш Филипе
-
Менезес
Фелипе Менезес
-
Хара
Франко Хара
-
Кардек
Алан Кардек
ПСВ
мин
-
Исакссон
Андреас Исакссон
90
-
Питерс
Эрик Питерс
72
-
Баума
Вилфред Баума
90
-
Марсело Антонио
Марсело
90
-
Манолев
Станислав Манолев
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
-
Энгелаар
Орландо Энгелаар
90
-
Баккал
Отман Баккал
90
-
Ленс
Джермейн Ленс
90
-
Берг
Маркус Берг
79
Запасные
-
Рамос
Кассио Рамос
-
Родригес
Франциско Родригес
-
Вукович
Ягош Вукович
-
Зефуйк
Женеро Зефуйк
-
Лабиад
Закария Лабиад
-
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
-
Нейланд
Стефан Нейланд