Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Сарпей
Ханс Сарпей
90
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
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Хеведес
Бенедикт Хеведес
83'
90
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Учида
Ацуто Учида
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
85
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Матип
Жоэль Матип
90
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
72
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
77
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
45'
90
Запасные
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Карими
Али Карими
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Шмитц
Лукас Шмитц
-
Плестан
Николя Плестан
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
Хао
Юньмин Хао
-
Харистеас
Ангелос Харистеас
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
50'
90
-
Станкович
Деян Станкович
46
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
81
-
Милито
Диего Милито
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
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Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
-
Пандев
Горан Пандев