Манчестер Юнайтед
мин
-
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Видич
Неманья Видич
90
-
О'Ши
Джон О'Ши
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
78'
90
-
Гиггз
Райан Гиггз
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
73
-
Руни
Уэйн Руни
90
-
Хавьер
Чичарито
43'
90
Запасные
-
Кушчак
Томаш Кушчак
-
Браун
Уэс Браун
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
Скоулз
Пол Скоулз
-
Гибсон
Даррон Гибсон
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
-
Бербатов
Димитар Бербатов
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Диас да Коста
Алекс Диас да Коста
82
-
Терри
Джон Терри
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Малуда
Флоран Малуда
90
-
Эссьен
Майкл Эссьен
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
Анелька
Николя Анелька
58
-
Торрес
Фернандо Торрес
46
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Жирков
Юрий Жирков
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
Дрогба
Дидье Дрогба
-
Калу
Саломон Калу