Шахтер
мин
-
Пятов
Андрей Пятов
90
-
Шевчук
Вячеслав Шевчук
90
-
Ищенко
Николай Ищенко
90
-
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
-
Кобин
Василий Кобин
90
-
Виллиан Боргес
Виллиан
90
-
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
-
Хюбшман
Томаш Хюбшман
74
-
Да Силва
Жадсон Родригес Да Силва
90
-
Коста
Дуглас Коста
57
-
Адриано
Луис Адриано
63
Запасные
-
Худжамов
Рустам Худжамов
-
Кривцов
Сергей Кривцов
-
Фернандиньо
Фернандиньо
-
Гай
Алексей Гай
-
Тейшейра
Алекс Тейшейра
-
Да Силва
Эдуардо Да Силва
-
Морено
Марсело Морено
Барселона
мин
-
Васкес
Виктор Васкес
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Пике
Жерар Пике
68
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
62
-
Вилья
Давид Вилья
73
-
Месси
Лионель Месси
42'
90
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Фонтас
Андреу Фонтас
-
Милито
Габриэль Милито
-
Суарес
Жеффрен Суарес
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Педро
Педро