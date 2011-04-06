Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
77
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Пике
Жерар Пике
53'
90
-
Алвес
Дани Алвес
34'
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
86'
90
-
Кейта
Сейду Кейта
60'
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
2'
90
-
Месси
Лионель Месси
90
-
Вилья
Давид Вилья
71
Запасные
-
Миньо
Рубен Миньо
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Милито
Габриэль Милито
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Кркич
Боян Кркич
-
Педро
Педро
Шахтер
мин
-
Пятов
Андрей Пятов
90
-
Рац
Рэзван Рац
90
-
Ищенко
Николай Ищенко
90
-
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
59'
90
-
Срна
Дарио Срна
90
-
Виллиан Боргес
Виллиан
75
-
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
-
Хюбшман
Томаш Хюбшман
83
-
Да Силва
Жадсон Родригес Да Силва
70
-
Коста
Дуглас Коста
90
-
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
-
Худжамов
Рустам Худжамов
-
Чижов
Александр Чижов
-
Кобин
Василий Кобин
-
Фернандиньо
Фернандиньо
-
Степаненко
Тарас Степаненко
-
Тейшейра
Алекс Тейшейра
-
Да Силва
Эдуардо Да Силва