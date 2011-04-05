Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
77
-
Станкович
Деян Станкович
1'
24
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Милито
Диего Милито
34'
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Марига
Макдональд Марига
-
Пандев
Горан Пандев
Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Сарпей
Ханс Сарпей
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Матип
Жоэль Матип
17'
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
77
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
83
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
40'
76'
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
53'
87
Запасные
-
Карими
Али Карими
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Шмитц
Лукас Шмитц
-
Плестан
Николя Плестан
-
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
Хао
Юньмин Хао