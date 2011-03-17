Ливерпуль
мин
-
Рейна
Пепе Рейна
90
-
Уилсон
Данни Уилсон
90
-
Каррагер
Джейми Каррагер
90
-
Шкртел
Мартин Шкртел
90
-
Джонсон
Глен Джонсон
90
-
Коул
Джо Коул
75
-
Лейва
Лукас Лейва
90
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
-
Родригес
Макси Родригес
75
-
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
-
Кейт
Дирк Кейт
90
Запасные
-
Гулачи
Петер Гулачи
-
Фланаган
Джон Фланаган
-
Кириакос
Сотириос Кириакос
-
Спиринг
Джей Спиринг
-
Поульсен
Кристиан Поульсен
-
Пачеко
Даниэль Пачеко
-
Н'Гог
Давид Н'Гог
Брага
мин
-
Мораеш
Артур Мораеш
90
-
де Асеведу
Силвиу Мануэль де Асеведу
90
-
Сантос Жуниор
Пауло Альфонсо Сантос Жуниор
90
-
Родригес
Альберто Родригес
90
-
Гарсия
Мигел Гарсия
90
-
Сезар
Пауло Сезар
90
-
Вандиньо
Вандерсон Вандиньо
74
-
Виана
Уго Виана
90
-
Салино
Леонардо Салино
89
-
да Коста Силва
Алан Осорио да Коста Силва
90
-
Лима
Родриго Жозе Лима
84
Запасные
-
Фигейреду
Криштиану Фигейреду
-
Фариа
Даниэль Фариа
-
Питерсон
Джозеф Питерсон
-
Да Силва
Клаудиано Да Силва
-
Барбоза
Элдер Барбоза
-
Моссоро
Марсио Моссоро
-
Мейонг-Зе
Альберт Мейонг-Зе