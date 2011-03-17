Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Касорла
Санти Касорла
32'
78
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Валеро
Борха Валеро
72
-
Рубен
Марко Рубен
90
-
Росси
Джузеппе Росси
59'
68
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Капдевила
Хоан Капдевила
-
Кико
Кико
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Вида
Домагой Вида
61
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
42
-
Дердийок
Эрен Дердийок
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
53
-
Аугусто
Ренато Аугусто
90
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
-
Балич
Ханно Балич
-
Баллак
Михаэль Баллак
-
Сэм
Сидней Сэм
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен