Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Рохо
Маркос Рохо
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
22'
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
90
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
54'
84
-
МакГиди
Эйден МакГиди
68
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
30'
90
Запасные
-
Беленов
Александр Беленов
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Озобич
Филип Озобич
-
Джано
Джано
-
Ари
Ари
-
Дзюба
Артем Дзюба
Аякс
мин
-
Верхувен
Джерон Верхувен
90
-
Блинд
Дейли Блинд
46
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
-
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
-
Анита
Вурнон Анита
90
-
Эриксен
Кристиан Эриксен
63
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
90
-
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
-
Де Йонг
Сим Де Йонг
90
-
Сулеймани
Миралем Сулеймани
46
Запасные
-
Граафланд
Рональд Граафланд
-
Ойер
Андре Ойер
-
Пресас
Олегер Пресас
-
Линдгрен
Расмус Линдгрен
-
Эно
Эйонг Эно
-
Озбилиз
Арас Озбилиз
-
Цвитанич
Дарио Цвитанич