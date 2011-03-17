Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
39'
89
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Ричардс
Майка Ричардс
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
71
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
-
Сильва
Давид Сильва
76
-
Тевес
Карлос Тевес
90
-
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
-
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
-
Боята
Дедрик Боята
-
Виейра
Патрик Виейра
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
-
Джонсон
Адам Джонсон
-
Джеко
Эдин Джеко
Динамо
мин
-
Шовковский
Александр Шовковский
90
-
Попов
Горан Попов
90
-
Айила
Юссуф Айила
90
-
Алмейда
Леандро Алмейда
90
-
Да Силва
Данило Да Силва
90
-
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Нинкович
Милош Нинкович
46
-
Гусев
Олег Гусев
90
-
Шевченко
Андрей Шевченко
62
Запасные
-
Коваль
Максим Коваль
-
Несмачный
Андрей Несмачный
-
Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
-
Рыбалка
Сергей Рыбалка
-
Гармаш
Денис Гармаш
-
Зозуля
Роман Зозуля
-
Мильомем
Гильерме Мильомем