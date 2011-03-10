Аякс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Блинд
Дейли Блинд
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
-
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
-
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
87
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
74
-
Анита
Вурнон Анита
90
-
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
-
Сулеймани
Миралем Сулеймани
90
-
Де Йонг
Сим Де Йонг
90
Запасные
-
Верхувен
Джерон Верхувен
-
Линдгрен
Расмус Линдгрен
-
Пресас
Олегер Пресас
-
Ойер
Андре Ойер
-
Озбилиз
Арас Озбилиз
-
Эно
Эйонг Эно
-
Цвитанич
Дарио Цвитанич
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Рохо
Маркос Рохо
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
86
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
59
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
56'
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Шешуков
Александр Шешуков
-
Джано
Джано
-
Ари
Ари
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис