Динамо
мин
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Шовковский
Александр Шовковский
90
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Попов
Горан Попов
90
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Айила
Юссуф Айила
90
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Хачериди
Евгений Хачериди
90
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Да Силва
Данило Да Силва
90
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Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
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Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
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Еременко
Роман Еременко
90
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Гусев
Олег Гусев
77'
90
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Шевченко
Андрей Шевченко
25'
88
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Милевский
Артем Милевский
90
Запасные
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Коваль
Максим Коваль
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Алмейда
Леандро Алмейда
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Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
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Нинкович
Милош Нинкович
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Гармаш
Денис Гармаш
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Кравец
Артем Кравец
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Мильомем
Гильерме Мильомем
Манчестер Сити
мин
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Харт
Джо Харт
90
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Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
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Лескотт
Джолеон Лескотт
90
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Компани
Венсан Компани
90
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Ричардс
Майка Ричардс
90
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Бэрри
Гарет Бэрри
90
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Коларов
Александар Коларов
82
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Туре
Яя Туре
90
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Сильва
Давид Сильва
90
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Джеко
Эдин Джеко
90
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Балотелли
Марио Балотелли
57
Запасные
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Тэйлор
Стюарт Тэйлор
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Боята
Дедрик Боята
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Боатенг
Джером Боатенг
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Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
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Де Йонг
Найджел Де Йонг
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Виейра
Патрик Виейра
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Тевес
Карлос Тевес