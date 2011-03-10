Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
34'
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Вида
Домагой Вида
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
76'
90
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
88
-
Аугусто
Ренато Аугусто
90
-
Сэм
Сидней Сэм
78
-
Дердийок
Эрен Дердийок
47
Запасные
-
Бобель
Томаш Бобель
-
Да Коста
Данни Да Коста
-
Хююпя
Сами Хююпя
-
Балич
Ханно Балич
-
Бендер
Ларс Бендер
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
65
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Рубен
Марко Рубен
85
-
Росси
Джузеппе Росси
44'
71
Запасные
-
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
-
Ориоль
Хоан Ориоль
-
Кико
Кико
-
Матилья
Хавьер Матилья
-
Касорла
Санти Касорла
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва