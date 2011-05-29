Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Марков
Николай Марков
71
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
63
-
Абреу
Марсио Абреу
76
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Пикущак
Игорь Пикущак
90
Запасные
-
Золотаренко
Алексей Золотаренко
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Самедов
Александр Самедов
58
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Габулов
Владимир Габулов
-
Кисенков
Владимир Кисенков
-
Ротенберг
Борис Ротенберг
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Смолов
Федор Смолов