Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
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Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
80
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Семшов
Игорь Семшов
90
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Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
39'
90
Запасные
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Ильин
Александр Ильин
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Рыков
Владимир Рыков
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Смолов
Федор Смолов
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
44
-
МакГиди
Эйден МакГиди
57'
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
83
-
Арисленес
Ари
68
-
Эменике
Эммануэль Эменике
90
Запасные
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Ребров
Артем Ребров
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Шешуков
Александр Шешуков
-
Зотов
Александр Зотов
-
Каюмов
Дмитрий Каюмов