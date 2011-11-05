Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90'
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
46
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
18'
90
-
Адамов
Роман Адамов
61
Запасные
-
Соловьев
Александр Соловьев
-
Круглов
Дмитрий Круглов
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Аумада
Оскар Аумада
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Пападопулос
Михал Пападопулос
Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Строев
Виктор Строев
65'
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
57
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Канунников
Максим Канунников
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
74
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
62
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Воронов
Денис Воронов
-
Дананае
Овидиу Дананае
-
Климов
Валерий Климов
-
Стариков
Евгений Стариков
-
Савин
Евгений Савин