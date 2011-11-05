Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
68
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
75
-
Польчак
Петр Польчак
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
85'
90
-
Павленко
Александр Павленко
66'
88
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Де Соуза
Эвертон Энрике Де Соуза
-
Да Роша
Родриго Бонифацио Да Роша
Краснодар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
62
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
81
Запасные
-
Ермаков
Максим Ермаков
-
Городов
Евгений Городов
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Самсонов
Олег Самсонов
-
Пикущак
Игорь Пикущак
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе