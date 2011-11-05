Анжи
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
81
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
64'
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Иванов
Алексей Иванов
60
-
Это'О
Самуэль Это'О
56'
68'
87
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Джуджак
Балаж Джуджак
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Прудников
Александр Прудников
-
Голенда
Ян Голенда
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
74
-
Короман
Огнен Короман
46
-
Воробьев
Роман Воробьев
55'
90
-
Петров
Сергей Петров
69
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
-
Соснин
Антон Соснин
-
Григорян
Роман Григорян
-
Приёмов
Владимир Приёмов
-
Макриев
Димитар Макриев