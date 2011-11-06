Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
44
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
22
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
12'
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
89
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Илич
Бранко Илич
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
Нуров
Георгий Нуров
ЦСКА
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Цауня
Александр Цауня
90
-
Думбия
Сейду Думбия
64'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Васин
Виктор Васин
-
Федотов
Семен Федотов
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Васильев
Александр Васильев
-
Сердеров
Сердер Сердеров