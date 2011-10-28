ЦСКА
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Щенников
Георгий Щенников
86
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Тошич
Зоран Тошич
66
-
Мамаев
Павел Мамаев
70
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
33'
90
-
Думбия
Сейду Думбия
81'
90'
90'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Васин
Виктор Васин
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Цауня
Александр Цауня
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Сердеров
Сердер Сердеров
Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
46
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
62
-
Гошоков
Арсен Гошоков
35
Запасные
-
Намашко
Станислав Намашко
-
Йованович
Милан Йованович
-
Джудович
Миодраг Джудович
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Фомин
Семен Фомин
-
Голич
Йован Голич
-
Митришев
Магомед Митришев