Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
53'
90
-
Короман
Огнен Короман
65
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Бобер
Антон Бобер
31'
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
-
Соснин
Антон Соснин
-
Григорян
Роман Григорян
-
Приёмов
Владимир Приёмов
-
Макриев
Димитар Макриев
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Павленко
Александр Павленко
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
36'
90
-
Лежар
Жонатан Лежар
84
-
Садаев
Заур Садаев
51
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Да Роша
Родриго Бонифацио Да Роша
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
-
Де Соуза
Эвертон Энрике Де Соуза