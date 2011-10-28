Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
54'
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
68
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
79
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Джалилов
Искандар Джалилов
-
Касаев
Алан Касаев
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Медведев
Алексей Медведев
Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Филатов
Валентин Филатов
81
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
59'
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
46
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
78
Запасные
-
Соловьев
Александр Соловьев
-
Круглов
Дмитрий Круглов
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Емельянов
Роман Емельянов
-
Аумада
Оскар Аумада
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Пападопулос
Михал Пападопулос