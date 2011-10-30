Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Строев
Виктор Строев
46
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Стариков
Евгений Стариков
57
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
76
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
90
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Дананае
Овидиу Дананае
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Климов
Валерий Климов
-
Канунников
Максим Канунников
-
Савин
Евгений Савин
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
28'
70
-
Самедов
Александр Самедов
77
-
Кураньи
Кевин Кураньи
39'
90
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Рыков
Владимир Рыков
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Смолов
Федор Смолов