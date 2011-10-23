Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
74
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
60
-
Это'О
Самуэль Это'О
4'
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Карлос
Роберто Карлос
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Голенда
Ян Голенда
-
Прудников
Александр Прудников
ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Федотов
Семен Федотов
40
-
Тошич
Зоран Тошич
64
-
Мамаев
Павел Мамаев
83
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
82'
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
62'
90
-
Думбия
Сейду Думбия
24'
46'
80'
90
Запасные
-
Исупов
Вячеслав Исупов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Васин
Виктор Васин
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Цауня
Александр Цауня
-
Васильев
Александр Васильев
-
Сердеров
Сердер Сердеров