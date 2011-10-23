Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
24
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
76
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Аумада
Оскар Аумада
90
-
Емельянов
Роман Емельянов
20
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Круглов
Дмитрий Круглов
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Пападопулос
Михал Пападопулос
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
15'
61
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
9'
90
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
32'
84
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Кришито
Доменико Кришито
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Анюков
Александр Анюков
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Розина
Алессандро Розина
-
Быстров
Владимир Быстров