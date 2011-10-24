Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
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Фернандес
Леандро Фернандес
90
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Гранат
Владимир Гранат
90
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Уилкшир
Люк Уилкшир
90
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Кокорин
Александр Кокорин
88
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Сапета
Александр Сапета
66
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Семшов
Игорь Семшов
90
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Самедов
Александр Самедов
90
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Кураньи
Кевин Кураньи
90
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Воронин
Андрей Воронин
90
Запасные
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Фролов
Евгений Фролов
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Рыков
Владимир Рыков
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Епуряну
Александр Епуряну
-
Шитов
Игорь Шитов
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Нехайчик
Павел Нехайчик
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Мисимович
Звездан Мисимович
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Смолов
Федор Смолов
Рубин
мин
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Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
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Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
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Навас
Сесар Навас
90
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Шаронов
Роман Шаронов
90
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Кузьмин
Олег Кузьмин
46
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Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
68'
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
59'
89
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
Запасные
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Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
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Жестоков
Максим Жестоков
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Касаев
Алан Касаев
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Медведев
Алексей Медведев