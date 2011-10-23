Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Сухи
Марек Сухи
12'
90
-
Рохо
Маркос Рохо
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
64
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
87
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
77
-
Арисленес
Ари
45'
89'
90
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Каюмов
Дмитрий Каюмов
-
МакГиди
Эйден МакГиди
Томь
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
47
-
Климов
Валерий Климов
48
-
Ропотан
Адриан Ропотан
78
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
Запасные
-
Харитонов
Александр Харитонов
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Савин
Евгений Савин
-
Канунников
Максим Канунников
-
Стариков
Евгений Стариков
-
Погребняк
Кирилл Погребняк