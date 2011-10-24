Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
81
-
Щаницин
Александр Щаницин
72
-
Гриднев
Даниил Гриднев
35'
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Митришев
Магомед Митришев
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
Запасные
-
Намашко
Станислав Намашко
-
Аравин
Алексей Аравин
-
Джудович
Миодраг Джудович
-
Сигурдссон
Ханнес Сигурдссон
-
Голич
Йован Голич
-
Захирович
Аднан Захирович
-
Гошоков
Арсен Гошоков
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
62'
90
-
Иванов
Станислав Иванов
47
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
90
-
Обинна
Виктор Обинна
85
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Илич
Бранко Илич
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Кайседо
Фелипе Кайседо