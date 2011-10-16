Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
46
-
Щаницин
Александр Щаницин
74
-
Митришев
Магомед Митришев
90'
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
58
Запасные
-
Намашко
Станислав Намашко
-
Аравин
Алексей Аравин
-
Захирович
Аднан Захирович
-
Голич
Йован Голич
-
Фомин
Семен Фомин
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Портнягин
Игорь Портнягин
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
66
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
26'
90
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Карлос
Роберто Карлос
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Голенда
Ян Голенда
-
Прудников
Александр Прудников