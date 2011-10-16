Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
65
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
56'
90
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
20'
64
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
74
-
Сычев
Дмитрий Сычев
63'
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Минченков
Александр Минченков
-
Обинна
Виктор Обинна
Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
46
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Дананае
Овидиу Дананае
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Стариков
Евгений Стариков
29
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Голышев
Павел Голышев
90
-
Канунников
Максим Канунников
90
-
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Воронов
Денис Воронов
-
Харитонов
Александр Харитонов
-
Климов
Валерий Климов
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Погребняк
Кирилл Погребняк