Краснодар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
60'
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
45'
61
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Абреу
Марсио Абреу
72
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
79
Запасные
-
Галкин
Никита Галкин
-
Городов
Евгений Городов
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Мигел
Руи Мигел
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
46
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Аумада
Оскар Аумада
78
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
58
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Круглов
Дмитрий Круглов
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Емельянов
Роман Емельянов
-
Пападопулос
Михал Пападопулос
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте