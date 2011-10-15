Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Анюков
Александр Анюков
63
-
Лазович
Данко Лазович
59
-
Широков
Роман Широков
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
83
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Семак
Сергей Семак
-
Розина
Алессандро Розина
-
Быстров
Владимир Быстров
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
87
-
Юсупов
Артур Юсупов
66
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Рыков
Владимир Рыков
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов